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İstanbul Havalimanı, 686 uçuşla Avrupa'da zirveyi bırakmadı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 503 seferle altıncı sırada yer aldı.
İstanbul Havalimanı, 686 uçuşla Avrupa'da zirveyi bırakmadı

İstanbul Havalimanı, dün gerçekleştirilen 686 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından hazırlanan uçuş trafiği raporuna göre, İstanbul Havalimanı, dün icra edilen 686 uçuşla Avrupa havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı, 640 uçuşla Frankfurt, 623 uçuşla Amsterdam havalimanları takip etti.

Paris Charles de Gaulle Havalimanı 616 uçuşla dördüncü, 562 uçuşla Madrid Barajas Havalimanı beşinci, 503 uçuşla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı altıncı oldu.

Rapora göre, 16 bin 777 uçuşun gerçekleştiği dün, 3 Eylül 2020'den bu yana en yoğun perşembe olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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