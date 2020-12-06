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İstanbul Havalimanı Avrupa'da en çok seferin yapıldığı havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı 28 Kasım- 4 Aralık tarihlerinde Amsterdam Schiphol, Frankfurt Havalimanı, Heathrow Havalimanı ve Paris Charles de Gaulle gibi Avrupa’nın önde gelen havalimanlarını yine geride bıraktı.
İstanbul Havalimanı Avrupa'da en çok seferin yapıldığı havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 28 Kasım ile 4 Aralık arasında Avrupa'da en çok seferin yapıldığı havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün (EUROCONTROL) verilerine göre, İstanbul Havalimanı’nda 1 Aralık’ta 423, 2 Aralık’ta 498, 3 Aralık’ta 483 ve 4 Aralık tarihinde ise 570 uçuş düzenlendi.

İstanbul Havalimanı ayrıca 28 Kasım’da 471, 29 Kasım’da 542, 30 Kasım’da ise 496 seferle 4 Aralık'a kadar bir hafta boyunca Avrupa’da en çok uçak seferi gerçekleştirilen havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı’nın bu seferlerle 28 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Amsterdam’da bulunan Amsterdam Schiphol, Frankfurt’taki Frankfurt Havalimanı, Londra’da bulunan Heathrow Havalimanı ve Paris’teki Paris Charles de Gaulle gibi Avrupa’nın önde gelen havalimanlarını yine geride bıraktığı belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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