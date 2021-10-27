İstanbul Havalimanı 'Avrupa'nın En İyi Havalimanı' seçildi

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından düzenlenen "17th ACI Europe Awards" kapsamında "Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ve "Erişilebilir Havalimanı" ödüllerine layık görüldü.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nın koronavirüs salgını için sektöre ilham veren önlemleri, erişilebilirlik için attığı adımlar ve sürdürülebilirliğe katkı sunan çalışmaları takdirle karşılandı.

Saygın kurumlar tarafından üst üste ödüllere layık görülen havalimanı, tüm dünyanın Kovid-19 ile büyük bir sınavdan geçtiği dönemde aldığı önlemler, Avrupa'nın yolcu sayısında en büyük havalimanı olması ve yatırımlarını yavaşlatmadan devam ederek, kanıtladığı kurumsal dayanıklılığıyla sektörün en prestijli ödüllerinden ikisinin daha sahibi oldu.

ACI, "17th ACI Europe Awards" kapsamında İstanbul Havalimanı'nı 40 milyon yolcu üzerinde kategorisinde "Avrupa’nın En İyi Havalimanı" ve “Erişilebilir Havalimanı” ödüllerine layık gördü.

Dünyanın çok büyük bir sınav verdiği Kovid-19 salgınında havacılık sektörü negatif etkilerin en fazla hissedildiği sektörlerin başında gelirken, İstanbul Havalimanı kriz sürecini başarıyla yöneterek ulaşım ve ticaretin olabilecek optimum seviyede devam etmesini sağlamasıyla takdir kazandı.

Erişilebilirlikte de başarı tescillendi

İstanbul Havalimanı, tasarım aşamasından itibaren oluşturduğu erişilebilirlik kültürü ve engelsiz havalimanı konseptiyle de ACI'nın "Erişilebilir Havalimanı" ödülünü aldı. Terminalde hem kara hem hava tarafında oluşturduğu özel yolcu hizmet noktaları, görüntülü çağrı merkezi, sesli adımlar ve yetişkin alt değiştirme odaları gibi farklı hizmetleriyle dikkat çekti.

Öncelikli geçiş noktaları, erişilebilir asansör ve araç park noktaları, erişilebilir rota, çok özel misafir kartı ve ayçiçeği yaka kartı projeleriyle de erişilebilirlik standartlarının tümünü karşılayan havalimanı, standartların ötesinde sunduğu özel hizmetlerle sektöründe örnek olması ve oluşturduğu farkındalıkla, "seyahat etmenin herkesin hakkı" prensibi anlayışını benimsemesiyle de takdir edildi.

Ödüller, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşen ACI Europe Yıllık Kongresi ve Genel Kurulu kapsamında 26 Ekim'de düzenlenen tören ile İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'ya takdim edildi.

"Öncü çalışmalara imza attık, güven inşa ettik"

Samsunlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını başladığında, ilk yılında günde 200 bin yolcuya hizmet verme kapasitesine ulaşabilmiş ve yoluna hızla devam eden bir havalimanı olduklarını belirtti.

Pandemi döneminde aldıkları önlemlerden bahseden Samsunlu, şunları kaydetti:

"Uçuşların yapılamadığı, sadece kargo uçuşları ve tahliye operasyonlarının devam ettiği bir dönemde, 'Ne yapalım, şartlar bu' demedik, yerimizde durmadık. Yolcularımızı daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde karşılayabilmenin, çalışanlarımıza güvenli iş ortam sunabilmenin yollarını aradık. İnsanlara eski uçuş alışkanlıklarını geri kazandırmak için öncü çalışmalara imza attık, güven inşa ettik. Önümüzdeki süreçte, 'erişilebilir rota' hizmet kapsamımızı genişletmeyi, farklı engel gruplarıyla havalimanı deneyim çalışmalarımıza devam ederek hizmetlerimizde mükemmelleşmeyi ve daha erişilebilir bir dünya için hayata geçirdiğimiz uygulamaların yayılımına öncülük etmeyi hedefliyoruz."

Samsunlu, "Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ve "Erişilebilir Havalimanı" ödüllerini almanın ve bu haklı gururu tüm ekipleriyle paylaşmanın onurunu yaşadıklarını ifade ederek, ödüllerin motivasyonlarını güçlendirdiğini ve sektöre ilham veren nice çalışmalar hayata geçirmelerine katkı sunacağını bildirdi.

ACI Europe Genel Direktörü Olivier Jankovec de İstanbul Havalimanı'nı başarılarından dolayı tebrik etti.

Sektörün içinde bulunduğu olağanüstü süreç boyunca İstanbul Havalimanı'nın yatırımlara ve altyapı çalışmalarına odaklanarak müthiş bir dayanıklılık gücü gösterdiğine dikkati çeken Jankovec, "Hem 'En İyi Havalimanı Ödülü' hem de 'Erişilebilir Havalimanı Ödülü' olmak üzere yalnızca bir değil, iki ayrı ödül kazanmış olmaları, yolcularına gösterdikleri üstün ilgiyi sürdürürken, işletmeleri ve toplumları için uzun vadedeki hedeflerinden şaşmadıklarının bir kanıtıdır. Çifte başarılarını kutlamalarına tanıklık edebilmekten ötürü büyük mutluluk duyuyorum. Bu yenilikçi ve heyecan verici havalimanının gelecekte neler yapacağını görmek için sabırsızlanıyorum.” ifadelerine yer verdi.

Samsunlu, ACI Europe Yönetim Kuruluna seçildi

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Samsunlu, ACI Europe Yıllık Genel Kurulu'nda, Avrupa'nın en büyük 10 havalimanına özel olarak ayrılan kontenjan kapsamında yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Söz konusu havalimanları arasında Türkiye'den ilk ve tek yönetim kurulu üyesi olarak yer alan Samsunlu, salgın döneminde sürdürülebilirlik hedeflerinden sapmadan emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.

Samsunlu, 2050 yılına kadar tüm operasyonlarda net sıfır emisyon planladıklarını kaydederek, görevi süresince ACI'nın Türk havacılık sektörü ile her düzeydeki ilişkisini güçlendirmenin ve seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu da ifade etti.