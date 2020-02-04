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İstanbul Havalimanı devlete 22.5 milyon avro kazandırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nın henüz ilk yılında garanti edilen yolcu sayısını geçtiğini belirterek "Havalimanı işletmecisi şirket kamuya 22,4 milyon avroluk ek ödeme yapacak" dedi.
İstanbul Havalimanı devlete 22.5 milyon avro kazandırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) basın toplantısı düzenledi. 

Turhan, İstanbul Havalimanı'nın henüz ilk yılında garanti edilen yolcu sayısını geçtiğini belirterek, "Havalimanı işletmecisi şirket kamuya 22,4 milyon avroluk ek ödeme yapacak" dedi.

"55 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERDİ"

'Halkın yolu' yapma hedefiyle işe başladıkları hava yolu sektöründe de 17 yıldır dünya ortalamasının çok üzerinde büyüme yaşadıklarına dikkati çeken Turhan, "Havacılıkta gösterdiğimiz başarılar nedeniyle 2016-2019 döneminde ICAO Konsey üyesi olarak dünya çapında sivil havacılıkla ilgili kararları alan ve onaylayan ülkelerden biri olduk" değerlendirmesinde bulundu.

Yurt dışında 2003'te 60 noktaya uçulurken anlaşmalı ülke sayısının 173'e, uçuş yapılan nokta sayısının ise 328'e çıkarıldığını belirten Turhan, faal havalimanı sayısını 26'dan 56'ya yükselttiklerini kaydetti.

Turhan, dünyanın buluşma noktası İstanbul Havalimanı'nda hizmete açıldığı günden 2019 sonuna kadar 330 bin 574 uçak ve yaklaşık 55 milyon yolcu trafiği gerçekleştiği bilgisini vererek, "İstanbul Havalimanı henüz ilk yılında garanti edilen yolcu sayısını geçtiğinden, havalimanı işletmecisi şirket kamuya 22,4 milyon avroluk ek ödeme yapacak." dedi.

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