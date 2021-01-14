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İstanbul Havalimanı 'Dünyanın en iyi havalimanları' anketine aday gösterildi

İstanbul Havalimanı, Travel and Leisure dergisince düzenlenen "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" anketinde, uluslararası havalimanları ile yarışıyor.
İstanbul Havalimanı 'Dünyanın en iyi havalimanları' anketine aday gösterildi

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'den yapılan açıklamaya göre, ABD New York merkezli derginin her yıl düzenlediği "World's Best Awards 2021" anketine bu yıl İstanbul Havalimanı, "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” kategorisi ile dahil oldu.

Okuyucuların oy kullandığı ve 11 Ocak'ta başlayan anketin, 10 Mayıs'a kadar devam etmesi bekleniyor. Sonuçların eylül ayında derginin internet sitesinde yayınlanması planlanıyor.

Oy verilmesi için "https://wba.m-rr.com/home" sitesini ziyaret ederek ilgili adımları takip etmek gerekiyor. Çevrim içi düzenlenen ankette katılımcılar seyahat ettikleri şehirleri ve o şehirlerde bulunan havalimanlarını seçtikten sonra değerlendirmelerini yapabiliyor.

İstanbul Havalimanı'nın başarıları
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ilk kez düzenlenen ankette, bu süreçte uluslararası birçok sertifikaya layık görülen İstanbul Havalimanı dünyadaki önemli havalimanları ile yarışıyor.

Uluslararası arenada Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansının (EASA) yayınladığı "Kovid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolünü" imzalayan İstanbul Havalimanı, salgın sürecinde aldığı önlemleri tesciller şekilde Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen "Havalimanı Sağlık Akreditasyonu" sertifikasını tüm dünyada alan ilk havalimanı olmayı başardı.

ACI tarafından verilen "16. ACI Europe Ödülleri" kapsamında, "Dijital Dönüşüm Ödülü"ne de layık görülen İstanbul Havalimanı, dijital dönüşüm dalında "Avrupa’nın En İyi Havalimanı" unvanına kavuştu.

Son olarak İstanbul Havalimanı, Uluslararası alanda öncü havacılık kuruluşlarından Skytrax’in değerlendirmesine göre "5 Yıldızlı Havalimanı" ve "5 Yıldızlı Kovid-19 Önlemli Havalimanı" ödüllerinin de sahibi oldu, her iki ödülü aynı anda alan dünyadaki iki havalimanından biri olmayı başardı.

"Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" kategorisinde erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendirmeler yapılıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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