  • BIST 1.583,590
  • Altın 565,97
  • Dolar 9,6792
  • Euro 11,2192
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 18 °C
»

İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nda ilk test sürüşü yarın yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın ilk etabında test sürüşünü yarın gerçekleştireceklerini söyledi.
İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nda ilk test sürüşü yarın yapılacak

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı ile ilgili bilgiler verdi.

İstanbul'da 7 metro hattında, 7 gün 24 saat çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, hatların toplam uzunluğunun 103,3 kilometre olduğunu kaydetti.

Karaismailoğlu, söz konusu hatların, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı, Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Projesi, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ile Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı olduğunu aktardı.

İstanbul'un mevcut raylı sistem ağının 259,5 kilometre olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, "Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 362,8 kilometreye yükselecek." ifadesini kullandı.

Günde 600 bin yolcu taşınması hedefleniyor

Karaismailoğlu, İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'sinin bakanlık tarafından yapıldığına işaret ederek, yarın Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın ilk etabında test sürüşünü gerçekleştireceklerini bildirdi.

Test sürüşünde 30 kilometre yol katedeceklerini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Sürüşün sonunda İstanbul Havalimanı İstasyonu'na ulaşarak, bu metro hattını İstanbulluların hizmetine sunacağımız güne bir adım daha yaklaşmış olacağız. Gayrettepe İstasyonu'ndan başlayıp İstanbul Havalimanı'na ulaşan hat 37,5 kilometre uzunluğunda ve toplamda 9 istasyondan oluşuyor. İstanbul'un, Türkiye'nin ve bölgenin en önemli şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminali olan İstanbul Havalimanı'na doğrudan raylı sistemle güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak. Saatte 120 kilometre hızla gidecek metro araçlarıyla günde 600 bin yolcu taşınması hedefleniyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yüzde 15 azaltılacak07 Kasım 2021 Pazar 10:15
  • 43. İstanbul Maratonu başladı07 Kasım 2021 Pazar 10:13
  • KADES üzerinden yapılan 227 bin 936 ihbarın tamamına müdahale edildi07 Kasım 2021 Pazar 10:04
  • Türkiye ve dünya gündemi07 Kasım 2021 Pazar 10:02
  • Şehit Uzman Onbaşı Kaya'nın naaşı Gaziantep'teki şehitliğe nakledildi06 Kasım 2021 Cumartesi 16:00
  • Emine Erdoğan'dan Palet Türk Müziği İlkokulu paylaşımı06 Kasım 2021 Cumartesi 14:54
  • MDF üreticilerine 270 milyon TL ceza06 Kasım 2021 Cumartesi 14:25
  • Mobilya Boyacılarına İş Güvenliği Çalıştayı06 Kasım 2021 Cumartesi 14:11
  • İstanbul'daki asayiş uygulamasında aranan 510 şüpheli yakalandı06 Kasım 2021 Cumartesi 14:10
  • İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 2 terörist daha teslim oldu06 Kasım 2021 Cumartesi 13:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti