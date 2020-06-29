  • BIST 115.561
  • Altın 390,412
  • Dolar 6,8491
  • Euro 7,7233
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 29 °C
»

İstanbul Havalimanı otoparkı temmuzda yüzde 50 indirimli olacak

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, otopark hizmetlerinin temmuz ayında yüzde 50 indirimli olacağını duyurdu.
İstanbul Havalimanı otoparkı temmuzda yüzde 50 indirimli olacak

İGA'nın resmi Twitter hesabından havalimanı otoparklarındaki ücretlere yönelik açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İstanbul Havalimanı’nda tüm misafirlerimize otopark hizmetimiz temmuz ayında yüzde 50 indirimli." ifadelerine yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri Bakanı Soylu'dan genç kaymakamlara nasihat: Millet sizi, beklentileriyle, hedefleriyle eğitecek29 Haziran 2020 Pazartesi 14:38
  • Emekliler bayram ikramiyesinde artış istiyor29 Haziran 2020 Pazartesi 14:37
  • Ve Su-57 Suriye'ye yeniden teker koydu29 Haziran 2020 Pazartesi 14:25
  • AK Parti binasına molotofkokteylli saldırı29 Haziran 2020 Pazartesi 14:24
  • Afganistan'da pazar yerine bombalı saldırı: 23 ölü29 Haziran 2020 Pazartesi 14:15
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Diyanet Vakfı, Kızılay'a cami projesi için protokol imzaladı29 Haziran 2020 Pazartesi 13:50
  • BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet: İsrail'in ilhak planları 'yasa dışı'29 Haziran 2020 Pazartesi 13:27
  • İçişleri Bakanı Soylu, İdlib için 10 briket ev bağışladı29 Haziran 2020 Pazartesi 13:23
  • Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Türkiye'de bağışıklık kazanma durumu binde 8 29 Haziran 2020 Pazartesi 13:08
  • Hak-İş Yönetim Kurulundan "kıdem tazminatı" açıklaması: Çalışanlard lehine çözümleri tartışmaya hazırız29 Haziran 2020 Pazartesi 12:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti