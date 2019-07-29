  • BIST 102.749
  • Altın 257,176
  • Dolar 5,6286
  • Euro 6,2606
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 29 °C
»

İstanbul Havalimanı’nda 1 ton 217 kilogram Pangolin pulu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı’nda, 8 milyon 500 bin lira değerinde nesli tükenmekte olan Pangolin ait 1 ton 217 kilogram pul ele geçirildi. Operasyon anı da kameraya yansıdı.
İstanbul Havalimanı’nda 1 ton 217 kilogram Pangolin pulu ele geçirildi

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, havayolu ile taşınan ve basit işlem görmüş kemik olarak beyan edilen eşyaların riskli olabileceği değerlendirdi. Söz konusu kemiklerin ticareti yasaklanan bir hayvana ait olabileceğinden şüphelenen ekipler, Tarım ve Orman Bakanlığı ile iletişime geçti.

'1 TON 217 KİLOGRAM PANGOLİN PULU ELE GEÇİRİLDİ'

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde görevli uzmanlar tarafından, iki ayrı depoda bulunan kemikler üzerinde yapılan incelemede, nesli tükenmekte olan ve uluslararası sözleşmeler kapsamında ticareti yasaklanan pangolin pulları olduğu belirlendi. Ele geçirilen 1 ton 217 kilogram pangolin pulu, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

'PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 8 MİLYON 500 BİN LİRA'

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından ele geçirilen pangolin pullarının ülkemizdeki piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon 500 bin lira olduğu; söz konusu pulların şifalı olduğuna inanılan Asya ülkelerinde ise yaklaşık 3 milyon dolara alıcı bulabileceği belirtildi. Operasyon anı da kameraya yansıdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Soylu'dan Suriyeli açıklaması; Sınır dışı yok29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:57
  • Aranan terörist listelerinden 175 milyon TL eksildi29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:50
  • Teşkilata Suriyeli talimatı: Vatandaşlara ulaşın...29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:44
  • Düzce'de acı haber: Cesedi bulundu29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:30
  • PÖH'ları taşıyan servis aracı kaza yaptı: Yaralılar var29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:02
  • SMS'li işçi kıyımı: Gece yarısı gelen mesajla öğrendiler29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:38
  • Türkiye ve dünya gündemi 29 Temmuz 201929 Temmuz 2019 Pazartesi 09:33
  • 12 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: BES'te önemli değişiklikler olacak29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:30
  • FSM Köprüsü trafiğe açıldı29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:29
  • ABD'de yemek festivaline saldırı: Ölü ve yaralılar var29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti