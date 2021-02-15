  • BIST 1.556
  • Altın 407,910
  • Dolar 6,9717
  • Euro 8,4639
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya 5 °C
»

İstanbul Havalimanı'nda kar temizleme çalışmaları sürüyor

İstanbul Havalimanı'nda yolcuların seyahat planlarının aksamaması için kar temizleme çalışmaları devam ediyor.
İstanbul Havalimanı'nda kar temizleme çalışmaları sürüyor

İGA Havalimanı İşletmesinin karla mücadele ekipleri, havalimanının girişinden itibaren biriken karları iş makineleri ve araçlarla temizledi.

Yolcuların zarar görmemesi ve rahat ulaşım sağlamaları için sarkıt ve kar yığınları kaldırılarak misafirlerin alana güvenli bir şekilde girmeleri sağlandı.

Ekipler, ayrıca yolcuların yürüme güzergahında kar kütlesi ve sarkıt düşme tehlikesi oluşturan yerlere şerit çekerken, vatandaşları da anons yaparak uyarıyor.

İGA sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yolcularımızın konforlu seyahat deneyimlerinin devamı ve seyahat planlarında aksama yaşanmaması için karla mücadele ekiplerimiz görevlerinin başında. Pistlerimiz açık, operasyonumuz sorunsuz, manzaramız güzel." bilgileri paylaşıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul Havalimanı'nda kar temizleme çalışmaları sürüyor15 Şubat 2021 Pazartesi 11:39
  • Engin mavi tutkunlarına ücretsiz amatör denizcilik eğitimi imkanı15 Şubat 2021 Pazartesi 11:37
  • Gara şehidi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı15 Şubat 2021 Pazartesi 11:29
  • Sokak köpeğinin gözlerini oyup sopayla öldüresiye dövdüler15 Şubat 2021 Pazartesi 11:16
  • Cerablus'ta hastaneye bombalı saldırı hazırlığındaki 2 terörist yakalandı15 Şubat 2021 Pazartesi 11:15
  • İstanbul'da toplu taşıma yasağı esnetildi15 Şubat 2021 Pazartesi 10:40
  • Şehitler Altıntaş ve Kabaklı'nın naaşları memleketleri Gaziantep'e getirildi15 Şubat 2021 Pazartesi 10:37
  • TRT'nin 'Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2021' başvuruları başladı15 Şubat 2021 Pazartesi 10:36
  • Türkiye'de ocakta 70 bin 587 konut satıldı15 Şubat 2021 Pazartesi 10:36
  • Haftaya karla başlayan İstanbul'da trafik sakin seyrediyor15 Şubat 2021 Pazartesi 10:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti