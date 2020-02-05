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İstanbul Havalimanında termal kamera kontrolü devam ediyor

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında Uzak Doğu ülkelerinden gelen yolcuların İstanbul Havalimanı'nda termal kameralarla kontrolü sürüyor.
İstanbul Havalimanında termal kamera kontrolü devam ediyor

Sağlık Bakanlığının koronavirüse karşı aldığı önlemler kapsamında Uzak Doğu ülkelerinden gelen yolcuların İstanbul Havalimanı'nda termal kameralarla kontrolüne devam ediliyor.

Bu kapsamda Japonya, Tayvan, Tayland, Hong-Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya'dan kalkan uçakların yolcuları, termal kameralarla tarandı.

Sabahın erken saatlerinde Uzak Doğu ülkelerinden gelen yolcular, özel olarak belirlenen körüklere yanaşan uçaklardan indikleri sırada Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü görevlilerince kontrol edildi.

Çoğunluğu maske takan yolcularla birlikte kabin ekipleri de kontrolden geçti.

Vücut ısısı 38 derecenin üstünde olan kişilerin tespiti amaçlanan uygulamada denetlenen 9 tarifeli uçakta herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Uygulama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 2 gün önce Uzak Doğu Asya ülkelerinden gelen uçuşlara termal kamera uygulamasının başlayacağını açıklamasının ardından dün saat 15.20'de Seul’den İstanbul Havalimanı’na gelen yolcularına yapılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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