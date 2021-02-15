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İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar kesintisiz devam ediyor

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar kesintisiz olarak yapılıyor.
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar kesintisiz devam ediyor

İGA Havalimanı İşletmesinden yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda kötü hava koşullarının uçuş trafiğini etkilememesi ve yolcuların rahat ve güvenli seyahat edebilmesini sağlamak amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da hafta sonundan itibaren etkisini artıran ve tüm ulaşım ağlarını olumsuz etkileyen hava şartları nedeniyle an itibarıyla pistlerin açık olduğu İstanbul Havalimanı'nda, yoğun kar temizleme çalışmaları ve operasyon kesintisiz olarak devam etmektedir. Kar mücadelesi aynı anda 2 pistte, bağlantı taksi yollarında ve apronlarda yapılıyor. Bu sayede kar yağışı esnasında iniş ve kalkışın ayrı pistlerden yapılmasına imkan tanınıyor. İstanbul Havalimanı'nda kar yağışı esnasında taktik operasyon ana merkezden yönetiliyor. Ekipler toplam 7 sektöre ayrılırken tüm sektörler eş güdümlü çalışıyor. Karla mücadele araçlarının üzerinde bulunan transponder sayesinde araçlar anlık olarak izleniyor, performansları ise online filo yönetim yazılımı ile takip ediliyor."

Apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere gerekli tedbirlerin alındığı, 300 kişiden oluşan "kar mücadele ekibi"nin 130 araç ve ekipmanla geçen cuma akşamından bu yana 7/24 görev yaptığı kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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