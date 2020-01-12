  • BIST 118.664
  • Altın 295,115
  • Dolar 5,8693
  • Euro 6,5257
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 3 °C
»

İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı

İstanbul Havalimanı’nda yurt dışında birçok havaalanında bulunan uyku kabini uygulaması başladı. "İGA Sleepod" isimli uyku kapsülünün saatlik ücreti 9 avro olarak belirlendi.
İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı

İstanbul Havalimanı’nda yurt dışında birçok havaalanında bulunan uyku kabini uygulaması başladı.

İstanbul Havalimanı’nda uçuşlarını bekleyen yolcular için, "İGA Sleepod" isimli uyku kapsülü modeli devreye alındı. Yolcular bu kapsülleri saatlik olarak kiralayabilecek.

6 Nisan 2019’da tam kapasiteyle hizmet vermeyen başlayan İstanbul Havalimanı, her gün ağırladığı binlerce yolcu için yeni bir uygulamayı daha devreye aldı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yolcu konforunun arttırılmasına yönelik dış hatlar terminali giden yolcu katında İGA Sleepod isimli uyku kapsülü hizmetini başlattı.

Kapsüller yolcular tarafından saati 9 avroya kiralanabilecek. Hijyen konusu ön planda tutulduğu için her yolcuya tek kullanımlık çarşaflar ücretsiz olarak verilecek. Yolcuların battaniye ve yastık gibi ek hizmet talep etmesi halinde ise 2 avro daha ücret ödenecek. Kullanılan malzemeler ise görevli personeller tarafından her kullanımdan sonra kuru temizlemeye gönderilecek.

Mini kabinlerin içi yolcuların ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlandı. Kabinlerin içerisinde USB girişi ve priz yer alıyor. Yolcular böylece cep telefonlarını ve diğer elektronik cihazlarını çalıştırabilecek veya şarj edebilecek.

Uyku kabininin alt kısmında ise yolcunun el bagajını koyacağı özel bir alan yer alıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin Otomobili prototipiyle tescil yolunda12 Ocak 2020 Pazar 15:46
  • Köpeğini döven babasını silahla vurarak öldürdü12 Ocak 2020 Pazar 15:42
  • AA haftanın fotoğrafları 12 Ocak 202012 Ocak 2020 Pazar 15:04
  • Osmaniye'de armut ağacı kışın meyve verdi12 Ocak 2020 Pazar 14:59
  • Teknoloji bağımlılığı ana kucağından başlıyor12 Ocak 2020 Pazar 14:58
  • Turistler buz tutan Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi yaşıyor12 Ocak 2020 Pazar 14:57
  • İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı12 Ocak 2020 Pazar 14:32
  • Bir grup su altı araştırmacısının hikayesini anlatan 'Derin Sular' beyaz perdede12 Ocak 2020 Pazar 14:20
  • Kenyalılara 'Tarlanızı basan çekirgeleri yiyin' önerisi11 Ocak 2020 Cumartesi 08:54
  • 1 Muayeneye 1 Muayene Bedava Çığırtkanlığı!11 Ocak 2020 Cumartesi 00:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti