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İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonlarda, kapsül içinde 3,35 kilogram eroinle 122 gram afyon sakızı ele geçirildi.
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Ocak-3 Şubat'ta, yutma yöntemiyle sindirim sisteminde uyuşturucu madde taşıyan uyuşturucu kuryelerine yönelik 4 farklı operasyon yaptı.

Operasyonda, 284 kapsülde 3 kilogram 350 gram eroin, 8 kapsülde 122 gram afyon sakızı ele geçirilirken 5 İran uyruklu şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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