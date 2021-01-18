  • BIST 1.541
  • Altın 442,390
  • Dolar 7,4988
  • Euro 9,0424
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul -1 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -5 °C
»

İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar kar yağışına rağmen sürüyor

İstanbul Havalimanı'nda tüm pistlerin açık olduğu, uçuş operasyonlarının aksamaması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.
İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar kar yağışına rağmen sürüyor

İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş'den yapılan açıklamada, havacılığın en önemli kuralının uçuş, can ve mal güvenliğinin sağlanması olduğu bilinciyle operasyonlarına yön veren İstanbul Havalimanı'nda kötü hava koşullarının uçuş trafiğini etkilememesi, yolcuların rahat ve güvenli seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

İstanbul’da hafta sonundan itibaren etkisini artıran, tüm ulaşım ağlarını olumsuz etkileyen hava şartları nedeni ile an itibarıyla pistlerin açık olduğu İstanbul Havalimanı’nda, yoğun kar temizleme çalışmalarının devam ettiği, operasyonların kesintisiz sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, gerekli tedbirlerin alındığı İstanbul Havalimanı’nda, 300 kişiden oluşan kar mücadele ekibinin toplam 130 araç ve ekipmanla dün geceden bu yana yoğun bir çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM'nin 'muhalifleri Çin'e ispiyonladığı' skandal yazışmalar gün yüzüne çıktı18 Ocak 2021 Pazartesi 15:11
  • GÜBRETAŞ'ta üst düzey yönetici değişikliği18 Ocak 2021 Pazartesi 15:09
  • Karadeniz'de kuru yük gemisinin batması sonucu cesedine ulaşılan kişinin gemi kaptanı olduğu belirlendi18 Ocak 2021 Pazartesi 14:54
  • İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar kar yağışına rağmen sürüyor18 Ocak 2021 Pazartesi 14:53
  • Kayıp doktordan acı haber18 Ocak 2021 Pazartesi 14:52
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin ve milletimizin geleceği için vizyonu, hedefleri, projesi olan tek parti biziz18 Ocak 2021 Pazartesi 14:27
  • Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalanan kaçak avcılara 33 bin TL ceza18 Ocak 2021 Pazartesi 13:58
  • İngiltere, Rus muhalif Navalnıy'ın derhal serbest bırakılmasını istedi18 Ocak 2021 Pazartesi 13:45
  • Almanya, Rus muhalif Navalnıy'ın serbest bırakılmasını istedi18 Ocak 2021 Pazartesi 13:44
  • Pakistan'dan uluslararası topluma Balakot saldırısından Hindistan'ın sorumlu tutulması çağrısı18 Ocak 2021 Pazartesi 13:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti