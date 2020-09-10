  • BIST 1.100
  • Altın 467,871
  • Dolar 7,4675
  • Euro 8,8310
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 18 °C
»

İstanbul havalimanlarından uçan yolcu sayısı 8 ayda 27 milyona ulaştı

Atatürk, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından, ocak-ağustos döneminde 224 bin 919 sefer yapıldı.
İstanbul havalimanlarından uçan yolcu sayısı 8 ayda 27 milyona ulaştı

Bu yılın 8 ayında, yurt içi ve dışına 224 bin 919 uçuşun icra edildiği İstanbul'daki havalimanlarından 26 milyon 831 bin 852 yolcu seyahat etti.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'nda ocak-ağustos döneminde, iç hatta 6 bin 284 ve dış hatta 17 bin 41 olmak üzere 23 bin 325 sefer yapıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ocak ile ağustosta, iç hatta 49 bin 780 ve dış hatta 26 bin 796 uçuş olmak üzere toplam 76 bin 576 sefer gerçekleşti.

Yeni normal dönemde hava trafiğinin gittikçe arttığı İstanbul Havalimanı'ndan yolcular 40 bin 268 iç, 84 bin 750 dış hat seferiyle seyahat etti. Seferlerin 125 bin 18'i bu dönemde İstanbul Havalimanı'ndan düzenlendi.

Ocak ile ağustos döneminde İstanbul'daki hizmet veren üç havalimanından iç hatta 96 bin 332, dış hatta 128 bin 587 sefer olmak üzere toplam 224 bin 919 uçuş yapıldı.

Geçen senenin ilk sekiz ayında İstanbul'daki havalimanlarından 467 bin 835 sefer icra edilmişti.

- İstanbul Havalimanı'nın yolcusu 16 milyonu aştı

Atatürk Havalimanı, geçen yılın nisan ayındaki büyük taşınmanın ardından sadece özel ve kargo uçuşlarına hizmet veriyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı yaz döneminde yolcular tarafından yoğun olarak tercih edilen havalimanları arasında yer aldı. Bu dönemde iç hatta 7 milyon 113 bin 67, dış hatta 3 milyon 482 bin 55 olmak üzere 10 milyon 595 bin 122 yolcu havalimanından seyahat etti.

İstanbul Havalimanı'ndan aynı dönemde toplam 16 milyon 236 bin 730 yolcu hizmet aldı. Yolcuların 5 milyon 217 bin 757'si iç hatta, 11 milyon 18 bin 973'ü dış hatta uçtu.

Ocak-ağustos döneminde iç hatta 12 milyon 330 bin 824, dış hatta 14 milyon 501 bin 28 olmak üzere toplam 26 milyon 831 bin 852 yolcu İstanbul havalimanlarında ağırlandı.

Geçen yılın aynı döneminde 68 milyon 709 bin 575 yolcu, İstanbul'daki havalimanlarını kullanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eşiyle koronavirüse yakalanan oda başkanı: Vatandaşlarımız kurallara uysun10 Eylül 2020 Perşembe 11:22
  • Otomobil, beton mikserine çarptı: 2'si ağır, 4 yaralı10 Eylül 2020 Perşembe 11:20
  • İstanbul havalimanlarından uçan yolcu sayısı 8 ayda 27 milyona ulaştı10 Eylül 2020 Perşembe 11:20
  • Koronavirüsü yayan düğün derneklerde 'mahalle baskısı' etkisi10 Eylül 2020 Perşembe 11:09
  • AA Genel Müdürlüğüne girmeye çalışan saldırgan adliyeye sevk edildi10 Eylül 2020 Perşembe 11:07
  • Niğde, Yozgat ve Nevşehir'de Kovid-19 karantina kurallarına uymayanlar KYK yurtlarına yerleştirilecek10 Eylül 2020 Perşembe 10:55
  • Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1696 kişiye ceza10 Eylül 2020 Perşembe 10:54
  • Dünyanın en saçma binasına talipli çıktı10 Eylül 2020 Perşembe 10:35
  • Kayseri Valisi Günaydın: Dışarı çıkan koronavirüs hastaları yurtlara yerleştirilecek10 Eylül 2020 Perşembe 10:33
  • Annesini pompalı tüfekle öldürdü, sese gelen komşularıyla dalga geçti10 Eylül 2020 Perşembe 10:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti