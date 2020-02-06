İstanbul Iğdır arası kaç km? İstanbul Iğdır arası kaç saat? İstanbul Iğdır Yol Tarifi, İstanbul Iğdır Otobüs Bileti Fiyatları...

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İstanbul'dan Iğdır'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
İSTANBUL IĞDIR ARASI KAÇ KM?
Taş köfte, Tavuk şorva, Tandır şiş, Ekşili, İşkembe kavurma, Cızdık, Paça, Bozbaş, Yağ şorvası, Etli sarma, Cılvır, Salmanca ve Omacaşı ile meşhur,
Şehit Türkler Anıtı ve Müzesi, Leylek Heykeli, Tuz mağaraları, Köroğlu Kalesi, Koçbaşı Mezar Taşları, Meteor Çukuru, Gökdekli Kümbeti, Ahura Harabeleri, Harman Döven Kervansarayı, Karakale Harabesi ve Harmandöven Kervansarayı'na ev sahipliği yapan Iğdır ile İstanbul arası mesafe:
E80 üzerinden 1523 km
O-4 ve D200/E88 üzerinden 1610 km
D260 üzerinden 1684 km
İSTANBUL IĞDIR ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
E80 üzerinden 17 saat 30 dakika
O-4 ve D200/E88 üzerinden 18 saat 26 dakika
D260 üzerinden 18 saat 58 dakika
Otobüs ile
Ortalama 17 - 21 saat
İSTANBUL IĞDIR OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
İstanbul'dan Iğdır'a gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Iğdır arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
İstanbul Iğdır otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Metro Tur 168 TL
Iğdır Tur 160 TL
Bizim Iğdır Tur 160 TL
İSTANBUL IĞDIR YOL TARİFİ
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