  • BIST 123.546
  • Altın 300,157
  • Dolar 5,9853
  • Euro 6,5832
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 7 °C
»

İstanbul Iğdır arası kaç km? İstanbul Iğdır arası kaç saat? İstanbul Iğdır Yol Tarifi, İstanbul Iğdır Otobüs Bileti Fiyatları...

İstanbul Iğdır arası kaç km? İstanbul Iğdır arası kaç saat? İstanbul Iğdır Yol Tarifi.. İstanbul Iğdır kaç kilometre? İstanbul'dan Iğdır'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
İstanbul Iğdır arası kaç km? İstanbul Iğdır arası kaç saat? İstanbul Iğdır Yol Tarifi, İstanbul Iğdır Otobüs Bileti Fiyatları...

İstanbul Iğdır arası kaç km? İstanbul Iğdır arası kaç saat? İstanbul'dan Iğdır'a nasıl gidilir?, Iğdır İstanbul arası kaç km? Iğdır İstanbul arası kaç saat? Iğdır'dan İstanbul'a nasıl gidilir? İstanbul Iğdır Yol Tarifi, İstanbul Iğdır otobüs bileti, İstanbul Iğdır otobüs firmaları, İstanbul Iğdır kaç kilometre?

İstanbul'dan Iğdır'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

İSTANBUL IĞDIR ARASI KAÇ KM?

Taş köfte, Tavuk şorva, Tandır şiş, Ekşili, İşkembe kavurma, Cızdık, Paça, Bozbaş, Yağ şorvası, Etli sarma, Cılvır, Salmanca ve Omacaşı ile meşhur,

Şehit Türkler Anıtı ve Müzesi, Leylek Heykeli, Tuz mağaraları, Köroğlu Kalesi, Koçbaşı Mezar Taşları, Meteor Çukuru, Gökdekli Kümbeti, Ahura Harabeleri, Harman Döven Kervansarayı, Karakale Harabesi ve Harmandöven Kervansarayı'na ev sahipliği yapan Iğdır ile İstanbul arası mesafe:

E80 üzerinden 1523 km

O-4 ve D200/E88 üzerinden 1610 km

D260 üzerinden 1684 km

İSTANBUL IĞDIR ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

E80 üzerinden 17 saat 30 dakika

O-4 ve D200/E88 üzerinden 18 saat 26 dakika

D260 üzerinden 18 saat 58 dakika

Otobüs ile

Ortalama 17 - 21 saat

İSTANBUL IĞDIR OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Iğdır'a gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Iğdır arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

İstanbul Iğdır otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Metro Tur 168 TL

Iğdır Tur 160 TL

Bizim Iğdır Tur 160 TL

İSTANBUL IĞDIR YOL TARİFİ

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pazar Üstü Ali Balcı Camisi’nde şüpheli yangın!06 Şubat 2020 Perşembe 00:15
  • Hamamarkası’nda yeni ile eski evler bir arada06 Şubat 2020 Perşembe 00:10
  • Mamak Abdülhakhamit Caddesi’nde aydınlatma yetersiz05 Şubat 2020 Çarşamba 00:20
  • MEYAD Başkanı İsmail Akgün: Siz de mobbinge uğruyor olabilirsiniz05 Şubat 2020 Çarşamba 00:15
  • Toplu taşıma araçlarındaki hijyen endişesi05 Şubat 2020 Çarşamba 00:10
  • 2020 Jandarma Genel Komutanlığının Sözleşmeli/Muvazzaf Astsubay Alımı04 Şubat 2020 Salı 15:45
  • Beylikdüzü'nde Çin'den gelen hostes alarmı: İzole odaya alındı04 Şubat 2020 Salı 14:25
  • 2020 Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli/Muvazzaf Astsubay Alımı04 Şubat 2020 Salı 13:14
  • Rapçi Erkam Tatlıtürk, gençlerin rap müziğe olan ilgisini anlattı04 Şubat 2020 Salı 11:12
  • 2020 Bedelli askerlik celp tarihleri04 Şubat 2020 Salı 10:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti