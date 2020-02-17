İstanbul Isparta arası kaç km? İstanbul Isparta arası kaç saat? İstanbul'dan Isparta'ya nasıl gidilir?

İstanbul Isparta arası kaç km? İstanbul Isparta arası kaç saat? İstanbul'dan Isparta‘ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

İstanbul Isparta arası kaç km, İstanbul Isparta arası kaç saat, İstanbul'dan Isparta nasıl gidilir, Isparta İstanbul arası kaç km, Isparta İstanbul arası kaç saat, Isparta’dan İstanbul'a nasıl gidilir, İstanbul Isparta yol tarifi, İstanbul Isparta uçak bileti fiyatları, İstanbul Isparta arası otobüs biletleri fiyatları...

Merak edilen bütün soruların cevabı haberimizde...

İSTANBUL ISPARTA ARASI KAÇ KM?

Otomobil ile;

D650 üzerinden 573 km

O-4, D650 üzerinden 593 km

İstanbul Isparta uçak bilet fiyatları ne kadar?

İSTANBUL ISPARTA UÇAK BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Isparta’ya gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Isparta arası uçak bileti fiyatları ne kadar? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım…

THY ile uçuşlar ortalama 110 TL – 139 TL arasında değişmekte, ne kadar erken alınırsa o kadar bilet ücretleri düşmekte.

İSTANBUL ISPARTA ARASI KAÇ SAAT?

Uçak ile;

Aktarmasız 1 saat 20 dakika

Otomobil ile;

D650 üzerinden 6 saat 36 dakika

O-4, D650 üzerinden 6 saat 55 dakika

Otobüs ile;

Ortalama 10 saat 45 dakika ile 9 saat arasında değişiyor.

İstanbul Isparta otobüs firmaları ve bilet fiyatları ne kadar?

İSTANBUL ISPARTA OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Isparta’ya gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Isparta arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Pamukkale: 95 TL

Isparta: 104 TL

Kamil Koç: 105 TL

İstanbul – Isparta yol tarifi;

Yol tarifi almak için TIKLAYIN…