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İstanbul, İzmir ve Ankara'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalkacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını kapsamında uygulanacak yeni tedbirleri kabine toplantısı sonrasında açıkladı.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalkacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda düşük riskli olan illerin mavi, orta riskli olanların sarı yüksek riskli olanların turuncu, çok yüksek riskli olanların ise kırmızı olarak renklendirileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının devamında, düşük ve orta riskli illerde hafta sonu kısıtlamalarının tamamen kalkacağını, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise bir süre daha pazar günleri devam edeceğini ve saat 21.00'den 05.00'e kadar uygulanacak akşam kısıtlamalarının ise süreceği söyledi.

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Peki, sokağa çıkma kısıtlamasının kalkacağı iller hangileri? İstanbul, İzmir ve Ankara'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı illere göre; kısıtlamadan muaf olan mavi renkle belirtilen düşük riskli iller şöyle: Uşak, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari.

Sarı renkli orta riskli iller: Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Adana, Kahramanmaraş, Sivas, Malatya, Gaziantep, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

Sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde devam edecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı haritada sokağa çıkma yasağının pazar günü devam edeceği iller yüksek ve çok yüksek riskli kategori olarak ikiye ayrıldı.

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Yüksek riskli olan ve turuncu renkle gösterilen (sokağa çıkma yasağının pazar günü devam edeceği iller) şöyle: İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Muğla, Antalya, Mersin, Karaman, Düzce, Bolu, Bilecik, Kütahya, Zonguldak, Kırıkkale, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

Çok yüksek riskli olan ve kırmızı renkle gösterilen (sokağa çıkma yasağının pazar günü devam edeceği iller) ise şöyle: Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Adıyaman, Osmaniye.

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