İstanbul Karabük arası kaç km? İstanbul Karabük arası kaç saat? İstanbul'dan Karabük’e nasıl gidilir?

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İstanbul Karabük arası kaç km?
Otomobil ile;
O-4 üzerinden 420 km
İstanbul Karabük arası kaç saat?
Otomobil ile;
O-4 üzerinden 4 saat 20 dakika
İstanbul – Karabük yol tarifi;
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