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İstanbul Karabük arası kaç km? İstanbul Karabük arası kaç saat? İstanbul'dan Karabük’e nasıl gidilir?

stanbul Karabük arası kaç km? İstanbul Karabük arası kaç saat? İstanbul'dan Karabük‘e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
İstanbul Karabük arası kaç km? İstanbul Karabük arası kaç saat? İstanbul'dan Karabük’e nasıl gidilir?

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İstanbul Karabük arası kaç km?

Otomobil ile;

O-4 üzerinden 420 km

İstanbul Karabük arası kaç saat?

Otomobil ile;

O-4 üzerinden 4 saat 20 dakika

İstanbul – Karabük yol tarifi;

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