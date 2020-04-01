İstanbul Karaman arası kaç km? İstanbul Karaman arası kaç saat? İstanbul'dan Karaman'a nasıl gidilir?

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İstanbul Karaman arası kaç km?
Otomobil ile;
O-4 ve D715 üzerinden 820 km
D200/E90 üzerinden 741 km
D300 üzerinden 930 km
İstanbul Karaman arası kaç saat?
Otomobil ile;
O-4 ve D715 üzerinden 9 saat 34 dakika
D200/E90 üzerinden 9 saat 52 dakika
D300 üzerinden 12 saat 3 dakika
İstanbul – Karaman yol tarifi;
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