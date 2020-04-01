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İstanbul Karaman arası kaç km? İstanbul Karaman arası kaç saat? İstanbul'dan Karaman'a nasıl gidilir?

İstanbul Karaman arası kaç km? İstanbul Karaman arası kaç saat? İstanbul'dan Karaman‘a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
İstanbul Karaman arası kaç km? İstanbul Karaman arası kaç saat? İstanbul'dan Karaman'a nasıl gidilir?

İstanbul Karaman arası kaç km, İstanbul Karaman arası kaç saat, İstanbul'dan Karaman nasıl gidilir, Karaman İstanbul arası kaç km, Karaman İstanbul arası kaç saat, Karaman’dan İstanbul'a nasıl gidilir, İstanbul Karaman yol tarifi... Merak edilen bütün soruların cevabı haberimizde...

İstanbul Karaman arası kaç km?

Otomobil ile;

O-4 ve D715 üzerinden 820 km

D200/E90 üzerinden 741 km

D300 üzerinden 930 km

İstanbul Karaman arası kaç saat?

Otomobil ile;

O-4 ve D715 üzerinden 9 saat 34 dakika

D200/E90 üzerinden 9 saat 52 dakika

D300 üzerinden 12 saat 3 dakika

İstanbul – Karaman yol tarifi;

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