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İstanbul Kars arası kaç km? İstanbul Kars arası kaç saat? İstanbul'dan Kars'a nasıl gidilir?

İstanbul Kars arası kaç km? İstanbul Kars arası kaç saat? İstanbul'dan Kars‘a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
İstanbul Kars arası kaç km? İstanbul Kars arası kaç saat? İstanbul'dan Kars'a nasıl gidilir?

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Merak edilen bütün soruların cevabı haberimizde...

İstanbul Kars arası kaç km?

Otomobil ile;

E-80 üzerinden 1432 km

D300 üzerinden 1716 km

İstanbul Kars tren bilet fiyatları ne kadar?

İSTANBUL KARS TREN BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Kars’a gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Kars arası tren bileti fiyatları ne kadar? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım…

Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile İstanbul’dan ilk olarak Ankara’ya (85 TL) geliyorsunuz.

- Ankara’dan ise Doğu Ekspresine biniyorsunuz.

- 2+1 pulman 58 TL

- Örtülü kuşetli 78 TL

- Genç (13-26 yaş), öğretmen, (60-64 yaş), TSK çalışanı ve basın %15 indirimli ücretlendirme uygulanmaktadır.

- 65 üzeri ve çocuk (7-12 yaş) %50 indirimli ücretlendirme uygulanmaktadır.

İstanbul Kars arası kaç saat?

Tren ile;

İstanbul-Ankara (4 saat)-Kars (25 saat) toplam ortalama 29 saat

Otomobil ile;

O-5 üzerinden 16 saat 16 dakika

D300 üzerinden 19 saat 59 dakika

Otobüs ile;

Ortalama 23 saat ile 24 saat arasında değişiyor.

İstanbul Kars otobüs firmaları ve bilet fiyatları ne kadar?

İSTANBUL KARS OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Kars’a gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Kars arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Iğdır: 140 TL

Kars kalesi: 120-130 TL

Turgut Reis: 130 TL

İstanbul – Kars yol tarifi;

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