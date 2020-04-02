İstanbul Kilis arası kaç km? İstanbul Kilis arası kaç saat? İstanbul'dan Kilis’e nasıl gidilir?

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İstanbul Kilis arası kaç km?
Otomobil ile;
O-4 üzerinden 1182 km
O-4 ve D260 üzerinden 1171 km
D750/E90 üzerinden 1204 km
İstanbul Kilis arası kaç saat?
Otomobil ile;
O-4 üzerinden 12 saat 58 dakika
O-4 ve D260 üzerinden 13 saat 27 dakika
D750/E90 üzerinden 13 saat 43 dakika
İstanbul – Kilis yol tarifi;
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