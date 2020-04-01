İstanbul Kırıkkale arası kaç km? İstanbul Kırıkkale arası kaç saat? İstanbul'dan Kırıkkale'ye nasıl gidilir?

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İstanbul Kırıkkale arası kaç km?
Otomobil ile;
Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden 526 km
O-4 üzerinden 536 km
İstanbul Kırıkkale arası kaç saat?
Otomobil ile;
Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden 6 saat 11 dakika
O-4 üzerinden 7 saat 12 dakika
İstanbul – Kırıkkale yol tarifi;
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