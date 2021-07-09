İstanbul kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan ''Müsilaj Temizleme Seferberliği'' kapsamında yapılan çalışmalarla İstanbul kıyılarındaki müsilajın etkisini yitirdiği gözlendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22 maddelik "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında 8 Haziran'da başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.
İstanbul'da, Caddebostan, Fenerbahçe, Bostancı, Küçükyalı, Maltepe, Kartal ve Pendik sahilde müsilaj tabakalarına rastlanmadı.
Anadolu Yakası'nda müsilaj oluşması durumunda temizlik çalışması için ekipler hazır bekletiliyor.
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