  • BIST 1.375,680
  • Altın 503,48
  • Dolar 8,6650
  • Euro 10,2450
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 25 °C
»

İstanbul kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti

Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan çalışmalar kapsamında kıyıların temizlendiği gözlendi.
İstanbul kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan ''Müsilaj Temizleme Seferberliği'' kapsamında yapılan çalışmalarla İstanbul kıyılarındaki müsilajın etkisini yitirdiği gözlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22 maddelik "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında 8 Haziran'da başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

İstanbul'da, Caddebostan, Fenerbahçe, Bostancı, Küçükyalı, Maltepe, Kartal ve Pendik sahilde müsilaj tabakalarına rastlanmadı.

Anadolu Yakası'nda müsilaj oluşması durumunda temizlik çalışması için ekipler hazır bekletiliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kısıtlamaların kaldırılmasıyla düğün salonlarında doluluk yüzde 80'i buldu09 Temmuz 2021 Cuma 11:24
  • İstanbul Boğazı'ndan gemi geçişleri 'yat yarışı' nedeniyle askıya alındı09 Temmuz 2021 Cuma 11:21
  • Yargıtay'dan 'pat pat kazası' kararı09 Temmuz 2021 Cuma 11:20
  • Kurbanlığı doğru seçmenin yolu 'küpe kontrolü'nden geçiyor09 Temmuz 2021 Cuma 11:16
  • Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi09 Temmuz 2021 Cuma 10:46
  • Fatura ödeme merkezinde yüzlerce kişi dolandırıldı09 Temmuz 2021 Cuma 09:40
  • Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi: 2 ölü09 Temmuz 2021 Cuma 09:37
  • Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 gözaltı09 Temmuz 2021 Cuma 09:36
  • Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'yi ziyaret edecek09 Temmuz 2021 Cuma 09:29
  • TBMM kararları Resmi Gazete'de09 Temmuz 2021 Cuma 09:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti