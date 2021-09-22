  • BIST 1.392,880
  • Altın 493,82
  • Dolar 8,6350
  • Euro 10,1250
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 18 °C
»

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli yağış bekleniyor

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusunda beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'ye girmeye çalışan 3 DEAŞ'lı terörist Hatay'da yakalandı22 Eylül 2021 Çarşamba 11:02
  • 25 yaşında felç kalacaktı Türkiye’de hayata tutundu22 Eylül 2021 Çarşamba 10:57
  • Prof. Dr. Kavukcu, başına geçirdiği teneke ile orman yangınlarına dikkat çekti22 Eylül 2021 Çarşamba 10:53
  • Brezilya Devlet Başkanına eşlik eden Sağlık Bakanı Covid-19’a yakalandı22 Eylül 2021 Çarşamba 10:42
  • Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak22 Eylül 2021 Çarşamba 10:41
  • Bir ilimizden kötü haber: Vakalar patladı22 Eylül 2021 Çarşamba 10:39
  • Japonya'da Kovid-19'a karşı OHAL ay sonu kaldırılacak22 Eylül 2021 Çarşamba 10:29
  • Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti22 Eylül 2021 Çarşamba 10:27
  • Saldırı hazırlığındaki teröristlere darbe22 Eylül 2021 Çarşamba 10:13
  • 37 milyon liralık vurgun yapan şebekeye operasyon: Bankanın eski müdürüne gözaltı22 Eylül 2021 Çarşamba 09:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti