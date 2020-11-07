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İstanbul Maratonu'na yabancı atlet damgası

Maratonda şimdiye kadar erkeklerde 11 Türk, 30 yabancı atlet birinci oldu, kadınlarda ise 29 yarıştan 28'ini yabancılar, sadece birini Türk atlet kazandı.
İstanbul Maratonu'na yabancı atlet damgası

Bu yıl 42. kez koşulacak İstanbul Maratonu'nda yabancı atletlerin zirvede yer alması dikkati çekiyor.

N Kolay sponsorluğunda İstanbul'da yarın yapılacak maraton öncesi, erkeklerde şimdiye kadar düzenlenen 41 yarıştan 11'ini Türk, 30'unu ise yabancı atletler kazandı.

İlk kez 1979 yılında koşulan ve Hasan Saylan'ın kazandığı maratonda, erkeklerde birincilikler ilk 4 yıl Türk atletler arasında paylaşıldı. Erkeklerde son yıllarda yabancı atletlerin üstünlüğü göze çarpıyor. Düzenlenen son 27 maratonda da ilk sırayı yabancı sporcular aldı.

Türk atletlerin dışında erkeklerde maratonda şimdiye kadar 14 kez Kenyalı, 7 kere Etiyopyalı, ikişer kez İngiliz ve Fransız, birer kere de Danimarkalı, Zimbabveli, Litvanyalı, Faslı ve Azerbaycanlı atletler birinci geldi.

Kadınlarda tek Türk şampiyon
Organizasyonda kadınlarda maraton koşusu 1991 yılından beri düzenleniyor. Geride kalan 29 yarışın 28'inde yabancı, sadece birinde Türk atlet birinci oldu.

Türkiye adına kadınlarda tek birinciliği 1994 yılında Serap Aktaş elde ederken, Türk atletler son 25 yarıştır ilk sırayı alamıyor.

Kadınlarda yabancı atletler arasında 8 kez Etiyopyalı, 6 kere Rus, dörder kez Rumen, Ukraynalı ve Kenyalı, birer kere de İngiliz ve Belaruslu atlet ilk sırayı aldı.

Geçen yılki maratonda birincilikleri erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu kazandı.

En iyi ve en kötü dereceler
Eski adıyla Kıtalararası Avrasya Maratonu, son 8 yıldaki ismiyle İstanbul Maratonu'nda şimdiye kadar erkeklerde en iyi dereceyi, Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet gerçekleştirdi.

Kibet, geçen yılki 2.09.44'lük derecesiyle vatandaşı Felix Kimutai'nin 2018'de elde ettiği 2.09.57'lik dereceyi geride bırakarak parkur rekorunu eline geçirdi.

Kadınlarda ise en iyi dereceyi 2018'in kazananı olan Kenyalı sporcu Ruth Chepngetich yaptı. Chepngetich, 2.18.35'lik derecesiyle yarış rekoru kırdı.

Bu arada, erkeklerde ilk sırayı alanlar arasında en kötü zamanda, 1982 yılında parkuru 2.41.13 ile tamamlayan İsmail Karagöz, kadınlarda ise 1991 yılında 2.49.24 ile bitiren İngiliz Jacki Davis'in imzası bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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