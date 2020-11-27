  • BIST 1.342
  • Altın 454,798
  • Dolar 7,8139
  • Euro 9,3200
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -2 °C
»

İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 44 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik haklarında gözaltı kararı çıkarılan aralarında muvazzafların da bulunduğu 44 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik, aralarında muvazzaf, ihraç edilen askerler ve ihraç edilen askeri öğrencilerin olduğu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'da farklı ilçelerde 14 adreste 13 şüphelinin yerini belirleyen ekipler, zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, 13 ilde de 31 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Paletlerden sıçrayan alev, gecekonduyu küle çevirdi27 Kasım 2020 Cuma 09:31
  • Türkiye ve dünya gündemi27 Kasım 2020 Cuma 09:25
  • Endonezya'da Ili Lewotolok Yanardağı'nda patlama27 Kasım 2020 Cuma 09:10
  • FETÖ'nün sözde 'İstanbul eyalet büyük bölge talebe sorumlusu' avukat tutuklandı27 Kasım 2020 Cuma 09:09
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijer'de Maldivler ve Çadlı mevkidaşlarıyla görüştü27 Kasım 2020 Cuma 09:08
  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bu yıl 86 selefi dernekle ilgili soruşturma yapıldı27 Kasım 2020 Cuma 09:07
  • Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Parlamentosunun bağlayıcı olmayan tavsiye kararını tümüyle reddediyoruz27 Kasım 2020 Cuma 09:05
  • İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon27 Kasım 2020 Cuma 09:05
  • Moderna ve Pfizer’in geliştirdiği aşılarda yan etkiler açıklandı26 Kasım 2020 Perşembe 23:04
  • Azerbaycan'dan Fransa'ya Dağlık Karabağ notası26 Kasım 2020 Perşembe 22:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti