İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı

İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen FETÖ'ye yönelik operasyonda 32 zanlı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik çalışmalar sonucu ankesörlü ve sabit hatlardan örgütün mahrem imamlarıyla irtibat kurdukları, Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksekokuluna öğrenci alımı için yapılan mülakat sınavlarında aday numaraları kodlanarak örgüt tarafından TSK’ya yerleştirildikleri belirlenen, örgütsel faaliyetler yürüttüklerine dair tanık beyanları bulunan, aralarında kapatılan askeri okulların öğrencileri, meslekten ihraç edilmiş ve aktif görevdeki subay ve astsubaylar ile emekli albayların da bulunduğu 57 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Ekiplerce 15 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 32 zanlı gözaltına alındı.

Operasyon sürüyor.