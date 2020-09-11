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İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon

İstanbul merkezli 17 ilde, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik hakkında gözaltı kararı verilen 44 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon

İstanbul merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında oldukları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 13'ü sivil 44 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullananların da aralarında bulunduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 13'ü sivil mahrem imam 31'i askeri personel ve öğrenci toplam 44 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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