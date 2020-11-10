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İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 48 gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanmasında oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen aralarında 15 muvazzafın da bulunduğu 70 kişiden 48'i, İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.
İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 48 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ''örgüt imamı'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf ve ihraç askerlerin de bulunduğu 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 21 ilde düzenlediği operasyonda, 1'i tabip albay, 1'i tabip yüzbaşı, 15'i muvazzaf ve 45'i ihraç 60 askeri personelin de arasında bulunduğu 70 kişiden 48'ini yakaladı.

Gözaltına alınanlar arasında, yarbay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen ve astsubaylar ile doktor, sağlık teknikeri ve sivil mahrem imamların bulunduğu öğrenildi.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ekipler, firari 32 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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