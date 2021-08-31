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İstanbul merkezli 6 ilde altın operasyonu

İstanbul merkezli 6 ilde Cumhuriyet döneminden bu yana basımı durdurulan Reşat Altın, Hamit Altın ve Ata Lirası basımı yaptığı tespit edilen şebekeye operasyon düzenledi.
İstanbul merkezli 6 ilde altın operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, basım yetkisi sadece Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde bulunan fakat Cumhuriyet döneminden itibaren resmi olarak basımı durdurulan Reşat Altını, Hamit Altını ve Ata Lirası olarak adlandırılan altınlarının basımını yapan şebekeye operasyon düzenlendi. Bu sabah saat  06.00'da İstanbul merkezli, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Kayseri'de 55 farklı adrese yapılan operasyonlarda çoğu kuyumcu olan 29 şüpheli gözaltına alındı.

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Adreslerde ve basım atölyelerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan yaklaşık 10 bin adet Ata Lirası, Reşat ve Hamit altını ele geçirildi. 6 ilde çeşitli atölyelerde basımı yapılan altınların şebeke tarafından kuyumcular aracılığıyla  piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, basılan altınların gerçek olup olmadıkları yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacak.

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