  • BIST 1.356,960
  • Altın 502,47
  • Dolar 8,6250
  • Euro 10,2200
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 22 °C
»

İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün TSK yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 27 şüpheliden 18'i yakalandı.
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla sözde ''örgüt imamı'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine, Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitim görürken ihraç edilen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 18'i yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Diğer 9 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kovid-19 nedeniyle ara verilen Doğu Ekspresi'nin Kars-Ankara seferi yeniden başladı13 Temmuz 2021 Salı 09:26
  • Türkiye ve dünya gündemi13 Temmuz 2021 Salı 09:20
  • İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı var13 Temmuz 2021 Salı 09:00
  • FETÖ 'ihanete' böyle hazırlandı13 Temmuz 2021 Salı 08:41
  • Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin biletleri satışa çıktı12 Temmuz 2021 Pazartesi 16:34
  • Türkiye'nin genelinde sıcaklıklar artıyor12 Temmuz 2021 Pazartesi 16:32
  • İstanbul'da Asya Kaplan Sivrisineğinin popülasyonu artıyor12 Temmuz 2021 Pazartesi 16:29
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençler ülkemizin geleceğini hem inşa hem de ihya edecek12 Temmuz 2021 Pazartesi 15:29
  • Türk bayrağını yırtıp üzerine basan kadınla ilgili karar verildi!12 Temmuz 2021 Pazartesi 15:01
  • Etiyopya 906 milyon dolarlık kahve ihracatıyla rekor kırdı12 Temmuz 2021 Pazartesi 15:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti