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İstanbul merkezli 6 ildeki organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 25 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 25'i tutuklandı.
İstanbul merkezli 6 ildeki organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 25 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında, M.T.'nin elebaşılığında faaliyet gösteren suç örgütünü deşifre etti.

Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli Diyarbakır, Adana, Şanlıurfa, Ankara, İzmir ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda, 29 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 10 kilogram bandrolsüz tütün, 1800 adet makaron, 45 kartuş, 35 fişek, 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, 28'i adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, 25'i tutuklandı.

Güvenlik kamera kayıtlarına, suç örgütü üyelerinin bir mağazada buluştukları, bir iş yerine saldırdıkları anlar yansırken, örgüt üyelerinin silahla çektirdikleri fotoğraflar da basınla paylaşıldı.

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