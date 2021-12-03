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İstanbul merkezli 7 ilde DHKP/C operasyonu! 15 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 43 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Jandarma ve polisin İstanbul merkezli 7 ilde düzenlediği ortak operasyonda toplam 15 şüpheli yakalandı.
İstanbul merkezli 7 ilde DHKP/C operasyonu! 15 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik 15 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştiren operasyonda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte 126 şüpheliye yönelik planlı operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi. Bu ifadelere yönelik yapılan çalışmalarda örgütün içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 43 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 

PLANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Bunun üzerini TEM şube müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından bu sabah İstanbul merkezli olmak üzere 6 ayrı ilde planlı operasyon düzenlendi.

POLİS TARAFINDAN 12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

21 şüpheli için İstanbul'da 21 adres ile Sivas, Samsun, İzmir olmak üzere il dışında 3 adrese TEM şube müdürlüğünce  operasyon düzenlenerek 12 şüpheli yakalandı.

JANDARMA 13 ŞÜPHELİ YAKALADI

22 şüpheli için İstanbul'da toplam 19 adres ile Ankara, Yozgat, Denizli olmak üzere il dışında 3 adrese İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlenerek 13 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor. Operasyonda çok sayıda dijital ve örgütsel dokümana elkonuldugu öğrenildi.

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