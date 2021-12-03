  • BIST 1.905,15
  • Altın 774.63051
  • Dolar 13.7226
  • Euro 15.489
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya -3 °C
»

İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü DHKP/C operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 43 şüpheliden 25'i yakalandı.
İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü DHKP/C operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 15 Ekim'de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile 126 şüpheliye yönelik operasyonda yakalanan bazı kişilerin ifadeleri doğrultusunda yeni çalışmalar yapıldı.

Gözaltına alınanlardan bazılarının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak verdikleri ifadeler üzerinden yürütülen çalışmalarda, örgüt içinde faaliyet gösteren 43 şüpheli tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas, Samsun ve İzmir'de 21 şüpheliyi, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de İstanbul, Ankara, Yozgat ve Denizli'de belirlenen adreslerde 22 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokümana el konuldu.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen firari 18 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul merkezli 7 ilde DHKP/C operasyonu! 15 şüpheli yakalandı03 Aralık 2021 Cuma 09:32
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu' Genelgesi03 Aralık 2021 Cuma 09:31
  • Dost veya müttefik devletlere yardım limiti 50 milyon lira olarak belirlendi03 Aralık 2021 Cuma 09:22
  • Ankara'da bir inşaatın temel kazısı çökünce yan binadaki dükkanda da çökme oluştu03 Aralık 2021 Cuma 09:16
  • 'Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk' operasyonu başladı!02 Aralık 2021 Perşembe 15:44
  • Milli Görüş yazarı Ekrem Şama’dan yeni Hazine Bakanı Nureddin Nebati’ye şok suçlama02 Aralık 2021 Perşembe 15:43
  • İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem02 Aralık 2021 Perşembe 15:26
  • Azerbaycan ordusu, Bayraktar SİHA'larla tatbikat yaptı02 Aralık 2021 Perşembe 15:17
  • Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulunda yemin etti02 Aralık 2021 Perşembe 15:12
  • Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı Beştepe'de başladı02 Aralık 2021 Perşembe 15:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti