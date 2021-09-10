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İstanbul merkezli 7 ilde uyuşturucu operasyonu

İstanbul merkezli 7 ilde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, suç örgütü elebaşı Hakan A.’nın da arasında bulunduğu 16 kişi yakalandı.
İstanbul merkezli 7 ilde uyuşturucu operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yıl önce, uluslararası bağlantısı olan bir suç örgütünün İran üzerinden yurda soktuğu yüklü miktarda eroinin bir miktarını yurt içinde piyasaya sürdüğü, bir miktarını ise Avrupa‘ya çıkardığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takip ile istihbari çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, 6 Eylül’de İstanbul, Mersin, Hatay, Şırnak, Gaziantep, Kilis ve Tekirdağ’da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, suç örgütü elebaşı Hakan A.’nın da arasında bulunduğu 16 kişiyi gözaltına aldı.

Mersin’de durdurulan bir tırda yapılan aramada, 125 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.

Ayrıca elebaşı Hakan A.’nın Hatay’dan Suriye’ye kaçmaya çalışırken yakalandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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