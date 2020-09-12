İstanbul merkezli 7 ildeki MLKP operasyonunda 17 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 Eylül’de İstanbul, İzmir, Eskişehir, Hatay, Antalya, Van ve Diyarbakır'da terör örgütü MLKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 17 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Firari 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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