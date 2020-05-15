  • BIST 100.458
  • Altın 386,057
  • Dolar 6,9067
  • Euro 7,4688
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 22 °C
»

İstanbul merkezli 8 ilde organize suç örgütlerine operasyon

İstanbul merkezli 8 ilde, organize suç örgütü elebaşları haklarında sosyal medya üzerinden videolar paylaşarak hakaret ve ölüm tehditlerinde bulunan 13 kişiden 10'u gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 8 ilde organize suç örgütlerine operasyon

İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, son zamanlarda sosyal medya aracılığıyla organize suç örgütü elebaşları lehinde ve aleyhinde videolar paylaşarak hakaret ve ölüm tehditlerinde bulunarak kamu düzenini bozan şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Mersin'de çalışma başlatıldı. 

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4'ü İstanbul polisince yakalandı. Gözaltına alınanların arasında Cenk Ç. ve Zafer Ç. kardeşler ile Güniz A. ve Ali Y. olduğu öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 25 mermi, 2 kelepçe ve 1 telsiz ele geçirildi.

Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğü yerleşkesine getirilen 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Ayrıca diğer illerde yakalanan 6 zanlının gözaltına alındıkları illerde işlem görecekleri öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MSB'den Van'daki terör saldırısına ilişkin açıklama15 Mayıs 2020 Cuma 10:27
  • AFAD koronavirüsle mücadelede 71 milyon lira harcandığını açıkladı15 Mayıs 2020 Cuma 10:25
  • Hakkari'de sosyal medyada toplanan gençler, ihtiyaç sahiplerinin gönlüne dokunuyor15 Mayıs 2020 Cuma 10:25
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg telefonda görüştü15 Mayıs 2020 Cuma 10:24
  • Dominik Cumhuriyeti'nden getirilen 'Survivor 2020' yarışması ekibi yurda yerleştirildi15 Mayıs 2020 Cuma 10:23
  • Bin 398 yeni hakim ve savcı mesleğe kabul edildi15 Mayıs 2020 Cuma 10:19
  • Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik saldırıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı15 Mayıs 2020 Cuma 10:19
  • KKTC'den getirilen 288 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi15 Mayıs 2020 Cuma 10:18
  • Macaristan'da bulunan Türk vatandaşları yurda getirildi15 Mayıs 2020 Cuma 10:18
  • Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem15 Mayıs 2020 Cuma 10:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti