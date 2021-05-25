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İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon

Haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 16 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon

İstanbul merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 16 şüpheliden 12’si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla "örgüt imamı" tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf ve ihraç asker ile askeri öğrencilerin de bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında binbaşı, teğmen, astsubay ve askeri öğrencilerin de bulunduğu zanlılardan 12’si yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 4 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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