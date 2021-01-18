İstanbul merkezli Cumhuriyet tarihinin en büyük 'akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı' operasyonu

İstanbul merkezli 50 ilde düzenlenen ve "Silici" adı verilen operasyonda akaryakıt üzerinden vergi kaçırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 72'sinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul merkezli 50 ilde düzenlenen ve "Silici" adı verilen operasyonda akaryakıt üzerinden vergi kaçırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 72 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca (KOM) akaryakıt sektöründeki yasa dışı faaliyetlere yönelik çalışma yapıldığı hatırlatıldı.

Çalışmalar kapsamında, otomasyon sistemindeki satış verilerinin bazı bayiler tarafından silindiği ve bu bayilerin sildikleri akaryakıtı faturasız olarak başka bayilerden temin ettikleri, akaryakıtı faturasız satan bayilerin de akaryakıtın faturasını yüzde 6 komisyon karşılığında yakıt tüketim kapasitesi fazla olan şantiye, taş ocağı gibi firmalara sattıkları belirtilen açıklamada, akaryakıtın faturasını komisyon karşılığında satın alan firmaların da bu faturayı gider göstermek suretiyle daha az vergi vererek haksız vergi iadesi aldıkları anlatıldı.

Silme işlemleri Konya'daki otomasyon şirketinde yapıldı

Açıklamada, dağıtım şirketlerinin yasa dışı veya sahte fatura ticaretinden elde ettikleri kazançtan dolayı sözleşme yaptıkları bayilerin satış verilerini silmesine müdahale etmeyip EPDK’ya bildirimde bulunmadıkları, bazı dağıtım şirketlerinin sahipleri ile arasında akrabalık ve suç birlikteliği gibi bağlardan dolayı silme işlemini bayilerle birlikte yaptıkları yönünde bilgi edinildiği kaydedildi.

Bu bilgiler doğrultusunda, yapılan analizler ve saha araştırmaları neticesinde silme işlemini yapan şüphelilerin Konya’da faaliyet gösteren iki otomasyon şirketinin sahipleri ile çalışanları olduğunun belirlendiğine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu firmaların otomasyon sistemi kurduğu ve aylık ücret karşılığı anlaşmaya vardığı akaryakıt bayilerinin satış verilerini sildiği, otomasyon şirketlerinin EPDK ve Maliye'nin fark etmemesi için silme işlemini yaptıkları İstanbul’da farklı bir sunucu kiraladıkları ve korsan sunucunun otomasyon verilerinin gönderildiği yasal sunucu ile bağlantısının olmadığı, silme işlemi yapacak akaryakıt istasyonlarına otomasyon şirketleri tarafından oyun görünümlü bir program kurulduğu ve akaryakıt bayilerinin oyunu başlattığı ile bitirdiği süre içerisinde sanal sunucuya bağlanılarak satış verilerinin silinmesini sağladıkları, silme işleminin otomasyon şirket çalışanlarının akaryakıt istasyonlarına teknik ve bilgi açısından çağrı merkezi gibi her türlü yardımı yaptığı şeklinde bulgular tespit edilmiştir."

5 yılda 15 milyar liralık vergi kaybı

Açıklamada, söz konusu suç örgütünün 5 ay boyunca teknik ve fiziki takiple izlendiği belirtilerek, bu süre zarfında örgütün kullandığı korsan sunucuda yer alan bilgilerin ele geçirilerek incelendiği anlatıldı.

Yapılan incelemelerde, 2015-2020 yılları arasında akaryakıt istasyonlarından 3,6 milyar lira değerinde 608 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiğinin belirlendiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devletin bu şekilde yıllık 3 milyar liradan toplamda 15 milyar lira vergi kaybına uğratıldığı anlaşılmıştır. Elde edilen bilgilere göre, şüphelilerin suçtan elde ettikleri mal varlıklarına el konulması, akaryakıt satış verileri silme işlemi yapan 136 bayinin mühürlenmesi ile akaryakıt sektöründeki faaliyetlerinin sonlandırılmasının planlandığı 'Silici' operasyonu, Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı olarak kayıtlara geçmiştir."

72 şüphelinin işlemleri sürüyor

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 220 kişiden bazılarının emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı ve gözaltında bulunan 72 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

İstanbul'da gözaltında bulunan 29 şüpheliden 13'ünün suç örgütünün yöneticisi olduğu iddia edildi.