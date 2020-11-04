  • BIST 1.163
  • Altın 518,662
  • Dolar 8,4396
  • Euro 9,8706
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 7 °C
»

İstanbul merkezli haraç çetesi operasyonu: 24 gözaltı

Beylikdüzü ve Esenyurt’ta bulunan eğlence mekanları ve taksi duraklarından haraç aldıkları iddia edilen 24 şüpheli yakalandı.
İstanbul merkezli haraç çetesi operasyonu: 24 gözaltı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca gelen ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt’ta eğlence mekanlarından ve taksi duraklarından haraç aldıkları belirlenen  24 kişiyi fiziki ve teknik takip sonucu tespit etti. Ekipler İstanbul, Muş, Mardin ve Çanakkale’de önceden belirlenen adreslere 16 Ekim'de  saat 05.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev aramalarında 1 adet pompalı tüfek, 2 tabanca ve bir adet pala, sahte 50 bin dolar ele geçirildi.


 

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden 14 kişinin ‘Dumanlar’ adını verdikleri suç örgütüne üye oldukları öğrenilirken, Mesut D.‘ nin ise örgüte ele başılık ettiği belirtildi. Adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkarılan 24 şüpheliden 22’si suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çanakkale’de sürücülerin ihlalleri dronla tespit edildi04 Kasım 2020 Çarşamba 16:30
  • Narkotik köpek 'Tamir'in de yer aldığı operasyonda 28 kilo esrar ele geçirildi03 Kasım 2020 Salı 21:26
  • Seri katil, tanıkların dinlenmesini istedi03 Kasım 2020 Salı 19:15
  • Salihli'de sahte içki operasyonu: 4 gözaltı03 Kasım 2020 Salı 18:06
  • Eskişehir’de 2 bin 540 adet tarihi eser ele geçirildi03 Kasım 2020 Salı 17:08
  • Yasadışı bahis şebekesine operasyon: 51 gözaltı03 Kasım 2020 Salı 12:35
  • Fatma Mavi'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi03 Kasım 2020 Salı 12:35
  • 'Çalındı' ihbarı yaptığı hayvanları satan çobana gözaltı03 Kasım 2020 Salı 12:32
  • Deprem provokasyonu yaptığı gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı31 Ekim 2020 Cumartesi 12:08
  • Edirne'de 128 kişiye 155 bin lira 'koronavirüs' cezası30 Ekim 2020 Cuma 18:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti