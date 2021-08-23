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İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 19 kişi yakalandı

İstanbul ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, kurdukları internet sitesi üzerinden izinsiz borsa işlemi, döviz, dijital para alım-satımı yaptıkları iddia edilen 22 şüpheliden 19'u gözaltına alındı.
İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 19 kişi yakalandı

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet sitesi üzerinden izinsiz borsa işlemi, döviz, dijital para alım-satımı yapan ve bu yolla haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin, kurdukları çağrı merkezlerindeki "müşteri temsilcileri" vasıtasıyla vatandaşlara ulaştığını belirleyen ekipler, bu yolla yatırım yapmaya yönlendirilen vatandaşların mağdur edildiğini tespit etti.

Bu yolla elde ettikleri paraları paravan şirketlere aktaran şüphelilerin yakalanması için İstanbul'da 21, Gaziantep'te de bir adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 22 kişiden 19'u yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada, 399 bin 750 lira, 39 bin dolar ve 250 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve 3 şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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