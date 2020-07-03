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İstanbul Milli Emlak İl Müdürlüğü'ne operasyon

Milli Emlak İl Müdürlüğü'ne düzenlenen operasyonla aralarında Milli Emlak çalışanının da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçakçılıktan el koyulan malları yasadışı yollarla piyasaya sürdükleri öğrenildi. 
İstanbul Milli Emlak İl Müdürlüğü'ne operasyon

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıktan el koyulan malların bir suç çetesi tarafından piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan organize polisi çalışmalarını tamamlamalarının ardından bugün erken saatlerde Milli Emlak İl Müdürlüğü'ne operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda bir Milli Emlak çalışanı ve 11 taşeron firma görevlisi olmak üzere 12 kişiyi gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan şüphelilerin ihaleye fesat karıştırma , rüşvet , resmi belgede sahtecilik, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, kurulan örgüte üye olmak suçlamasıyla yakalandıkları öğrenildi. Operasyon kapsamında Anadolu yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığınca Yediemin hizmeti veren 3 depoya düzenlenen baskınlarda 2 tabanca ve 24 mermi ele geçirilirken, operasyonun devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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