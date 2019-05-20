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İstanbul Müftülüğü'nden ekmek tepkisi

Yılda 1 milyar 700 milyon ekmeğin çöpe atıldığını, Ramazan ayında ise israf edilen ekmek miktarının arttığını hatırlatan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz "İsraf; haddi aşmak demektir. İsraf, İslam dini açısından kabul edilemez" dedİ.
İstanbul Müftülüğü'nden ekmek tepkisi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), bir süre önce yaptığı açıklamada Türkiye'de günlük 4 milyon 900 bin ekmeğin çöpe atıldığını, 214 milyar liralık gıda israfı yapıldığını açıkladı. Ramazan ayında çöpe atılan ekmek miktarındaki artış ise gözlerden kaçmadı.

Avcılar'da özellikle sabah saatlerinde çöp konteynerlerinin üzerinde veya yanında ekmek poşetleri dikkat çekerken, bunu görenler israfın önüne mutlaka geçilmesi gerektiğini söyledi. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ramazan ayında acı da olsa israfın arttığını söyledi. Yılmaz, israfı 'Cenab-ı Hakk'ın en sevmediği kul zaaflarından bir tanesi' olarak nitelendirdi. İstanbul Müftüsü Yılmaz, şunları söyledi:

"TELEF ETMEK, BAŞKALARININ HAKKINA GİRMEK DEMEKTİR"

"İsraf; Cenabıhakk'ın verdiği nimetleri hak etmediğimiz şekilde telef etmek, başkalarının haklarına zarar vererek yok etmek demektir. Bu hiç kabul edilebilir bir şey değildir. Cimrilik ne kadar kötü bir vasıfsa, israf da o kadar kötü bir vasıftır. Allah’ın bize emanet olarak verdiği nimetlerden gereği gibi istifade etmeliyiz. İstifade etmediklerimizi başka insanlarla paylaşmalıyız. Ama asla başkalarının istifade edemeyeceği şekilde telef etmemeliyiz.

Telef etmek; başkalarının hakkına girmek demektir. Çünkü bu bizim emanetimiz ise ve kullanmayıp çöpe atmışsak bundan sorumluyuz. Çöpe atmadan önce de düşünmeli ve hak sahiplerini bularak onlarla paylaşmalıydık. İsrafın çok önemli kul hakkı olduğunu düşünüyorum. Allah’ın bize yüklediği emanetten kaçış ve ona ihanet olduğunu düşünüyorum. Allahüteala buyuruyor ki; ‘Yiyiniz, içiniz ancak, israf etmeyiniz.’ Allah, israf edenleri sevmez. İsraf; haddi aşmak demektir. Kanaatsiz davranmak, Allah’ın verdiklerini hoyratça kullanmak demektir. Allah, bizleri böyle yanlışlardan muhafaza etsin."

Kaynak: Haber Kaynağı
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