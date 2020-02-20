İstanbul Muğla arası kaç km? İstanbul Muğla arası kaç saat? İstanbul'dan Muğla'ya nasıl gidilir?

İstanbul Muğla arası kaç km? İstanbul Muğla arası kaç saat? İstanbul'dan Muğla‘ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

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Merak edilen bütün soruların cevabı haberimizde...

İSTANBUL İZMİR ARASI KAÇ KM?

Otomobil ile;

O-5 üzerinden 672 km

O-5 üzerinden Osman Gazi Köprüsünü kullanmadan (eski yoldan 762 km) gidişiler ortalama 90 km fazla yol kat ediyorsunuz.

İstanbul Muğla uçak bilet fiyatları ne kadar?

İSTANBUL MUĞLA UÇAK BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Muğla’e gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Muğla arası uçak bileti fiyatları ne kadar? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım…

THY ile uçuşlar ekonomi sınıfı ortalama 199 TL, Business uçuşlar ise 599 TL – 724 TL arası değişmekte, ne kadar erken alınırsa o kadar bilet ücretleri düşmekte.

Pegasus ile uçuşlar ortalama 132 TL ile 198 TL arasında değişmekte

İSTANBUL MUĞLA ARASI KAÇ SAAT?

Uçak ile;

Aktarmasız ortalama 1 saat 15 dakika

Otomobil ile;

O-5 üzerinden 7 saat 18 dakika

O-5 üzerinden Osman Gazi Köprüsünü kullanmadan (eski yoldan 5saat 55 dakika) gidişiler ortalama 50ile 60 dk fazla zaman harcıyorsunuz.

Bandırma Tekirdağ Feribotu ve O-5 üzerinden 7 saat 55 dakika

Otobüs ile;

Ortalama 10 saat ile 12 saat arasında değişiyor.

İstanbul Muğla otobüs firmaları ve bilet fiyatları ne kadar?

İSTANBUL MUĞLA OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Muğla’e gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Muğla arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Metro Tur: 137 TL

Uludağ: 120 TL

Pamukkale: 139 TL

Kâmil Koç: 120 TL

İstanbul – Muğla yol tarifi;

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