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İstanbul Nevşehir arası kaç km? İstanbul Nevşehir arası kaç saat? İstanbul'dan Nevşehir'e nasıl gidilir?  

 İstanbul Nevşehir arası kaç km? İstanbul Nevşehir arası kaç saat? İstanbul'dan Nevşehir‘e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde. 
İstanbul Nevşehir arası kaç km? İstanbul Nevşehir arası kaç saat? İstanbul'dan Nevşehir'e nasıl gidilir?  

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İstanbul Nevşehir arası kaç km?   

Otomobil ile;   

O-4 ve D750/E90 üzerinden 743 km  

D200/E90 üzerinden 766 km  

O-4 üzerinden 735 km   

İstanbul Nevşehir uçak bilet fiyatları ne kadar?   

İSTANBUL NEVŞEHİR UÇAK BİLETİ FİYATLARI   

İstanbul'dan Nevşehir’e gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Nevşehir arası uçak bileti fiyatları ne kadar? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım…   

THY ile uçuşlar ekonomi sınıfı ortalama 80 TL ile 380 TL arasında 

İstanbul Nevşehir arası kaç saat?  

Uçak ile;   

Aktarmasız ortalama 1 saat 10 dakika   

Otomobil ile;   

O-4 ve D750/E90 üzerinden 8 saat 40 dakika  

D200/E90 üzerinden 8 saat 49 dakika  

O-4 üzerinden 9 saat 26 dakika 

Otobüs ile;   

Ortalama 11 saat ile 13 saat arasında değişiyor.   

İstanbul Nevşehir otobüs firmaları ve bilet fiyatları ne kadar?   

İSTANBUL NEVŞEHİR OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI   

İstanbul'dan Nevşehir’e gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Nevşehir arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.   

Metro Tur: 130 TL   

Nevşehir Seyahat: 130 TL      

Kâmil Koç: 115 TL    

İstanbul – Nevşehir yol tarifi;   

Yol Tarifi için TIKLAYIN... 

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