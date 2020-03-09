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İstanbul Niğde arası kaç km? İstanbul Niğde arası kaç saat? İstanbul'dan Niğde'ye nasıl gidilir?  

 İstanbul Niğde arası kaç km? İstanbul Niğde arası kaç saat? İstanbul'dan Niğde‘ye gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde. 
İstanbul Niğde arası kaç km? İstanbul Niğde arası kaç saat? İstanbul'dan Niğde'ye nasıl gidilir?  

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İstanbul Niğde arası kaç km?   

Otomobil ile;   

O-4 ve D750/E90 üzerinden 769 km  

D200/E90 üzerinden 792 km  

O-4 üzerinden 817 km   

İstanbul Niğde arası kaç saat?  

Otomobil ile;

O-4 ve D750/E90 üzerinden 9 saat 

D200/E90 üzerinden 9 saat 20 dakika  

O-4 üzerinden 10 saat 19 dakika 

Otobüs ile;   

Ortalama 11 saat 25 dakika ile 12 saat 30 dakika arasında değişiyor.   

İstanbul Niğde otobüs firmaları ve bilet fiyatları ne kadar?   

İSTANBUL NİĞDE OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI   

İstanbul'dan Niğde’ye gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Niğde arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.   

Metro Tur: 130 TL      

İnan Turizm: 140 TL 

İstanbul – Niğde yol tarifi;   

Yol Tarifi için TIKLAYIN... 

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