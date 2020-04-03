İstanbul Osmaniye arası kaç km? İstanbul Osmaniye arası kaç saat? İstanbul'dan Osmaniye'ye nasıl gidilir?

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İstanbul Osmaniye arası kaç km?
Otomobil ile;
O-4 ve D750/E90 üzerinden 1021 km
D750/E90 üzerinden 1044 km
D330 üzerinden 1059 km
İstanbul Osmaniye arası kaç saat?
Otomobil ile;
O-4 ve D750/E90 üzerinden 11 saat 13 dakika
D750/E90 üzerinden 12 saat 2 dakika
D330 üzerinden 12 saat 37 dakika
İstanbul – Osmaniye yol tarifi;
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