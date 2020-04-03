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İstanbul Osmaniye arası kaç km? İstanbul Osmaniye arası kaç saat? İstanbul'dan Osmaniye'ye nasıl gidilir?

İstanbul Osmaniye arası kaç km? İstanbul Osmaniye arası kaç saat? İstanbul'dan Osmaniye‘ye gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
İstanbul Osmaniye arası kaç km? İstanbul Osmaniye arası kaç saat? İstanbul'dan Osmaniye'ye nasıl gidilir?

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İstanbul Osmaniye arası kaç km?

Otomobil ile;

O-4 ve D750/E90 üzerinden 1021 km

D750/E90 üzerinden 1044 km

D330 üzerinden 1059 km

İstanbul Osmaniye arası kaç saat?

Otomobil ile;

O-4 ve D750/E90 üzerinden 11 saat 13 dakika

D750/E90 üzerinden 12 saat 2 dakika

D330 üzerinden 12 saat 37 dakika

İstanbul – Osmaniye yol tarifi;

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