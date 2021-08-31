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İstanbul polisi uyuşturucu satıcılarına geçit vermedi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerce 8 aylık süreçte uyuşturucu ticaretine yönelik 28 bin 752 operasyon ve uygulama gerçekleştirildi.
İstanbul polisi uyuşturucu satıcılarına geçit vermedi

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yılbaşından bu yana gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde gözaltına alınan 36 bin 126 şüpheliden 4 bin 187'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile 39 ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerce, uyuşturucu ticaretine yönelik 8 aylık süreçte kent genelinde 28 bin 752 operasyon ve uygulama gerçekleştirildi.

Yapılan bu çalışmalarda 215'i yabancı uyruklu 36 bin 126 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu şüphelilerden 4 bin 187'si tutuklandı.

Tutuklananlar arasında 34 ülkeden 100 yabancı uyruklu şüphelinin de bulunduğu öğrenildi.

Adres, araç ve üst aramalarında ise çeşitli türlerde 3 ton 83 kilo 958 gram uyuşturucu madde ile 3 milyon 911 bin 673 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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