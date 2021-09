İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu yaşandı

Pandemi dolayısıyla ertelenen İstanbul Rumeli Üniversitesi 2021 Mezuniyet Töreni, Mehmet Balcı yerleşkesinde gerçekleşti.

İstanbul Rumeli Üniversitesinde gerçekleşen mezuniyet töreninde yüzlerce öğrenci kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı. Pandemi dolayısıyla ertelenen 2021 mezuniyet töreni Mehmet Balcı yerleşkesinde gerçekleşti. Öğretim üyeleri ve öğrencilerin geçit töreni ile başlayan törende, Rektör Prof. Dr. H. Tamer Dodurka, Mütevelli Heyeti Başkanı Nazlı Hilal Balcı ve Silivri Kaymakamı Tolga Toğan konuşma yaptı.

Rektör Prof. Dr. H. Tamer Dodurka konuşmasında, “Küresel salgının başlamasıyla dünyanın her yerinde tüm faaliyetler kesildi. Ancak eğitim online olsa bile her zaman devam etti. Dinamik ve genç bir üniversite olmanın avantajını da kullanarak biz eğitim-öğretime başlayan ilk üniversitelerden biri olduk. Hatta birçok üniversiteden farklı olarak yüz yüze uygulamalarımızı tamamladık. Bu zor süreci birlikte başardık. Hepinizi yürekten kutluyorum. Eğitim hayatınızda olduğu gibi iş yaşamınızda da Atatürk’ün çizdiği yolda Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkan, çağdaş, topluma ve insanlığa faydalı, toplumsal sorumluluk sahibi, başkalarının haklarına ve görüşlerine saygılı ve çalışkan kişiler olarak toplumun saygın ve güvenilir bireyleri olacağınız konusunda hiçbir şüphem yok. Üniversitemizin adını yaptığınız her işte gururla taşıyacağınıza gönülden inanıyorum’’ ifadelerini kullandı.

“SEVGİ BAŞARININ ANA KAYNAĞIDIR”

Mütevelli Heyeti Başkanı Nazlı Hilal Balcı ise, “Bölümünüz veya mezuniyet dereceniz ne olursa olsun sevgi başarının ana kaynağıdır. Empati kurun, eleştirmekten korkmayın, algılarınızı açık tutun, kendinizi her zaman geliştirin, hedeflerinizden şaşmayın. Ama en önemlisi hiçbir zaman vazgeçmeyin. Hedefe giden yolda yolunuzu belirleyen idealleriniz olacaktır” diye konuştu.

Törenin son konuşmasını yapan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan konuşmasına üniversitenin kurucusu Mehmet Balcı’yı anarak başladı. Toğan, “Bilimin, aklın ve vicdanın ışığında milli ve manevi değerlere bağlı, vatanına, milletine ve ailesine değer veren bir nesile ihtiyacımız var. O neslin yetiştirilmesi, milletine, vatanına ve devletine hizmet etmesi, geleceğimizi şekillendirmesi bizler için çok önemli. Bu anlamda üniversitenin yeni mezunlarının bu amaca hizmet edeceklerine inancım tamdır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diyerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından derece ile mezun olan öğrencilere protokol üyelerince plaket ve başarı belgeleri takdim edildi. Törenin sonunda yüzlerce öğrenci keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevincini yaşadı.